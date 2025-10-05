Zarpa desde NY el “Cuauhtémoc”

Nueva York.- El buque escuela mexicano Cuauhtémoc fue despedido este sábado por centenares de personas que a ritmo de banda celebraron la partida de la embarcación que estuvo en Nueva York por veinte semanas, tras chocar contra la base del puente de Brooklyn, accidente que dejó dos cadetes muertos y veinte heridos más.

El navío, que llegó a Nueva York el pasado 14 de mayo, zarpó sin problemas la tarde de este sábado, en medio de una algarabía de inmigrantes y diplomáticos mexicanos que festejó su regreso al mar.

La Secretaría de Marina de México dijo en un comunicado que con el viento a su favor el ‘Caballero de los mares’, como se le conoce al buque, regresa a su misión de llevar “un mensaje de paz y buena voluntad”.

La despedida de la tripulación incluyó música banda, bailes tradicionales, y banderas mexicanas que ondeaban para despedir al barco que ondeaba la propia, como muestra de la capacidad de resiliencia de la tripulación tras la tragedia.

El 17 de mayo, el buque insignia de la Armada mexicana, sufrió el accidente durante la “maniobra de zarpe” con 277 tripulantes, lo que causó la muerte de los cadetes America Yamileth Sánchez y Adal Yahir Maldonado, veinte personas más heridas y que se rompieran tres mástiles, así como una gran movilización del personal de emergencias de la ciudad.

Entre las personas que estuvieron presentes entre la despedida había mexicanos que pedían que no se olvidara la tragedia. “Queremos Justicia. Esto no se puede quedar así”, se leía en una pancarta llevada por un hombre, que no quiso identificarse ante este diario.