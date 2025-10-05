Joyeros analizan cerrar negocios

Ciudad de México.- Personal de una joyería que fue saqueada durante la marcha del pasado 2 de octubre en el Centro Histórico de la Ciudad de México analiza si el negocio volverá a operar en el Zócalo en la zona conocida como los arcos, o si cerrarán esas sucursales, luego de las pérdidas registradas por los hechos vandálicos.

Nohemí Montelongo, gerente de cuatro de las sucursales de las joyerías Lovely Pink, aseguró que aún no se tiene una cifra final de lo robado, pero las pérdidas de aproximadamente 6 millones de pesos han puesto sobre la mesa la posibilidad de cerrar las tiendas en el Centro Joyero Majestic.

“Estamos viendo si se puede levantar el negocio o si se va a quedar cerrado”, dijo, a dos días de los actos vandálicos.

Nohemí comentó que los 10 empleados fueron reacomodados en otras sucursales y en otras labores, para que sigan trabajando y no dejen de tener ingresos. “A unos trabajadores los movimos a otras sucursales, otros están ayudando con el inventario de todo lo que se robaron”, aseguró.

Cuando la gerente vio algunas imágenes difundidas en redes sociales en la que se veía la mercancía que le aseguraron al detenido, supo que eran propiedad del lugar donde trabaja.

En un recuento informal de lo robado realizado por Montelongo dijo que hay charolas completas, piezas de oro puro, joyería con diamantes y otras piezas.

Una vez que el personal termine de cuantificar las pérdidas y tengan certeza de lo que pasará con los locales en el Centro Joyero Majestic, podrán anunciar si siguen operando o si cierran sus sucursales.