Regresa a su hábitat osa rescatada de pino

Por El Universal

Septiembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Regresa a su hábitat osa rescatada de pino

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (Cedes) informó que este domingo fue liberada exitosamente en su hábitat natural una osa que estuvo atrapada durante más de 36 horas en lo alto de un pino del municipio de Agua Prieta el 10 de septiembre.

La dependencia del gobierno estatal explicó que el ejemplar de oso recibió evaluaciones médicas y que su liberación se realizó en un trabajo coordinado entre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Cedes.

Señaló que la acción busca salvaguardar la vida del ejemplar, evitar interacciones de riesgo con comunidades humanas y contribuir a la conservación de la especie en Sonora.

“Este operativo es un ejemplo de coordinación institucional para la protección de la biodiversidad y el fortalecimiento de la cultura de respeto hacia la vida silvestre en la entidad”, indicó la comisión sonorense. 

La Profepa, nformó el pasado 10 de septiembre que después de permanecer más de 36 horas en lo alto de un pino en un domicilio cercano a la línea fronteriza en Agua Prieta, Sonora, una osa fue rescatada.

Fue llevado a cabo por elementos de la Procuraduría.

