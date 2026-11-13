Renuncia hijo de Taddei;era secretario de Durazo

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Hermosillo, Son.- En medio de las investigaciones financieras que involucran a Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), su hijo Luis Rogelio Piñeda Taddei presentó su renuncia como secretario del gobernador Alfonso Durazo.

Trascendió que Delia Sugey Cruz Montaño, esposa del funcionario también renunció a su cargo de administradora en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La renuncia se produce en medio de una investigación financiera que comprende a 40 personas y empresas, señaladas por posibles operaciones irregulares relacionadas con proveedores que obtuvieron contratos del INE.

De acuerdo con la información que ha sido difundida, la lista de personas bloqueadas incluye a 25 personas físicas y 15 empresas. Entre ellas aparecen Guadalupe Taddei, su hijo, otro familiar, ocho exfuncionarios electorales y empresarios vinculados con compañías proveedoras del instituto.

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La UIF identificó movimientos financieros considerados de riesgo y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, para que investigue posibles delitos y determine si existen responsabilidades.