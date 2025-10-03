logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ REENCUENTRO!

Fotogalería

¡FELIZ REENCUENTRO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Reportan 123 lesionados por marcha del 2 de octubre

Por El Universal

Octubre 03, 2025 09:55 a.m.
A
Reportan 123 lesionados por marcha del 2 de octubre

La Secretarían de Seguridad Ciudadana (SSC) reporta 94 policías y 29 civiles lesionados durante la movilización del 2 de octubre.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, tras los hechos registrados durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre, un total de 94 elementos policiales fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica especializada.
De acuerdo con la dependencia, la mayoría de los uniformados podrían ser dados de alta en las próximas horas; sin embargo, tres de ellos se reportan delicados y requerirán mayores cuidados.
En el lugar, los servicios de atención prehospitalaria también brindaron auxilio a 29 civiles que presentaron diversas lesiones.
La corporación aclaró, además, que la versión difundida en redes sociales sobre el fallecimiento de un policía a causa de quemaduras es falsa.
La SSC reiteró que continuará informando sobre la evolución del estado de salud de las personas lesionadas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reportan 123 lesionados por marcha del 2 de octubre
Reportan 123 lesionados por marcha del 2 de octubre

Reportan 123 lesionados por marcha del 2 de octubre

SLP

El Universal

Zacatecas amanece con bloqueos carreteros e incendios
Zacatecas amanece con bloqueos carreteros e incendios

Zacatecas amanece con bloqueos carreteros e incendios

SLP

El Universal

Zaldívar llama a modificar Ley de Amparo para que no sea retroactiva
Zaldívar llama a modificar Ley de Amparo para que no sea retroactiva

Zaldívar llama a modificar Ley de Amparo para que no sea retroactiva

SLP

El Universal

"No estamos de acuerdo con ninguna violación a la Constitución", dijo

"Ataques a cárteles pueden extenderse a suelo mexicano"
"Ataques a cárteles pueden extenderse a suelo mexicano"

"Ataques a cárteles pueden extenderse a suelo mexicano"

SLP

El Universal

Expertos alertan ante declaración de guerra de Donald Trump