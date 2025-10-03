Reportan 123 lesionados por marcha del 2 de octubre
La Secretarían de Seguridad Ciudadana (SSC) reporta 94 policías y 29 civiles lesionados durante la movilización del 2 de octubre.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, tras los hechos registrados durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre, un total de 94 elementos policiales fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica especializada.
De acuerdo con la dependencia, la mayoría de los uniformados podrían ser dados de alta en las próximas horas; sin embargo, tres de ellos se reportan delicados y requerirán mayores cuidados.
En el lugar, los servicios de atención prehospitalaria también brindaron auxilio a 29 civiles que presentaron diversas lesiones.
La corporación aclaró, además, que la versión difundida en redes sociales sobre el fallecimiento de un policía a causa de quemaduras es falsa.
La SSC reiteró que continuará informando sobre la evolución del estado de salud de las personas lesionadas.
