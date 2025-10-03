Instrumentos de J. Carrillo, patrimonio cultural

El legado físico e instrumentos Julián Carrillo, ya son patrimonio cultural material del estado, porque sus pianos metamorfoseadores para la generación del Sonido 13, aparecen en el Periódico Oficial del Estado como declaratoria de decreto de Patrimonio Cultural del Estado. No sólo eso: sus planos técnicos también se encuentran en la lista de patrimonio y protección.

A ese respecto, el titular de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado, Mario García Valdez, informó que como tal, el decreto es un reconocimiento a la importancia histórica, social y artística de este legado musical vinculado al compositor potosino Julián Carrillo.

De esta manera, la colección de pianos metamorfoseadores “Sonido 13” y sus planos técnicos, dan cuenta de la importancia histórica, social y artística de este legado musical vinculado al compositor potosino Julián Carrillo, creador del revolucionario sistema del Sonido 13, que ya forma parte de la composición musical de todos los tiempos, desde que Julián Carrillo le dio vida.

La colección de pianos metamorfoseadores y sus planos técnicos será objeto de conservación y curaduría en condiciones óptimas de exhibición, a partir de prácticas de protección de la Secretaría de Cultura.

García Valdez dijo que la protección se da con el objetivo de blindar la integridad de estos bienes únicos y difundir su relevancia cultural, con lo que no sólo se garantiza su cuidado, sino que también fomenta la divulgación de un patrimonio que ha trascendido las fronteras de México y que forma parte de la identidad musical potosina.

Según el decreto ya publicado, toda restauración o intervención deberá ser realizada únicamente por personal especializado designado por la Secretaría de Cultura, asegurando un registro detallado de los procesos y conservando íntegramente la información inherente a los instrumentos y a sus documentos técnicos.

Dijo que la Secretaría de Cultura será responsable de supervisar y garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, asegurando que el patrimonio vinculado al Sonido 13 permanezca vivo para las futuras generaciones. Pidió a la ciudadanía disfrutar de este patrimonio en el Centro Cultural Julián Carrillo, ubicado frente al Jardín de San Francisco.