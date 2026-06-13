Reportan dos muertes más por el sarampión

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Ciudad de México.- Autoridades de Salud reportaron este viernes la muerte de dos personas por sarampión, con las que suman 16 fallecimientos en el país en lo que va del año.

Esta cifra se suma a los 27 decesos registrados en 2025, por lo que se contabiliza un total de 43 muertes desde que inició el brote del virus, de acuerdo con datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Este año, Zacatecas encabeza la lista de muertes causadas por sarampión, con cinco casos; le siguen Jalisco y la Ciudad de México, con tres cada uno; además de Durango, Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Tlaxcala, que han reportado un deceso en cada entidad.

Durante 2025 se registraron 27 defunciones causadas por sarampión, de estas, 21 fueron en Chihuahua y el resto en Jalisco, dos; así como en Sonora, Ciudad de México, Durango y Chiapas, uno en cada estado.

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Del 1 de enero de 2025 al 11 de junio de 2026, en México se han registrado 18 mil 223 casos confirmados de sarampión, y 42 mil 773 casos probables.

La entidad más afectada es Jalisco, con 6 mil 428 contagios, seguida por la Ciudad de México (984 casos) y Chiapas (833 registros). La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año.