Reportero veracruzano recibió 18 tiros: Fiscalía

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Veracruz, Ver.- Autoridades investigadoras de Veracruz determinaron que fue una sola persona la que mató de 18 disparos de arma de fuego al reportero de nota roja Luis Ángel López, quien fue asesinado la madrugada del miércoles pasado en el municipio de Poza Rica.

La fiscal General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó avances en la indagatoria del crimen del comunicador del periódico Vanguardia, el cual —según un video de cámaras de seguridad— viajaba en su taxi acompañado de su agresor.

Si bien, en las imágenes se observa que maneja el taxi y luego sale huyendo del mismo para ser rematado, las indagatorias establecen que probablemente ya había recibido algunos de los 18 impactos de bala.

Por ello, la Fiscalía General del Estado realiza una investigación para determinar la identidad del autor material del homicidio, sin descartar la búsqueda de algún autor intelectual del crimen de Luis Ángel López, quien era compañero del también reportero de nota roja Carlos Castro, director del portal digital Código Norte, asesinado en ese mismo municipio en enero pasado. La fiscal reveló que en 2024 ambos periodistas asesinados habían solicitado medidas de protección.

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