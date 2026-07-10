Reprocha Noroña a Mier tras bajarlo de contienda por el Senado

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 10 (EL UNIVERSAL).- El senador Gerardo Fernández Noroña, reprochó públicamente al coordinador de la bancada Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, por descartarlo para que repita como presidente de la Mesa Directiva a partir del próximo septiembre.

"O sea, si yo participo y saco un voto, pues ya, pues no tengo apoyo. Primero voy a consultar, a ver cómo anda el ánimo. Si no tienen ánimo a apoyarme, ¿para qué me meto?, ¿No?, ¿Cómo se atreve?", dijo en un video mensaje.

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"Porque además puede hacer su tarea. Hablar con uno. Y hoy, no, mira, este, ¿no? Ya fuiste, hombre. Pero, esas maneras... ¿Cómo? ¿Cómo? Y hace esas declaraciones a la prensa, pues desafortunadísimas", indicó.Calificó como "desafortunadas" las declaraciones de Mier y sostuvo que, antes de hacerlas públicas, debió dialogar directamente con él, al considerar que se trata de un asunto interno de la bancada.Fernández Noroña recordó que su llegada a la presidencia de la Mesa Directiva fue resultado de un acuerdo político alcanzado al interior del movimiento, luego de que no se respetara el compromiso de que encabezara la coordinación de la Cámara de Diputados."Yo llegué a la presidencia de la Mesa Directiva por un acuerdo. Participé en el proceso interno y a mí me correspondía coordinar la Cámara de Diputados; eso no se respetó y derivó en que se me propusiera para encabezar la Mesa Directiva", afirmó.