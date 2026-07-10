Sheinbaum rechaza que exista una SCJN contra empresarios

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"Todavía estamos en el proceso de transición del cambio de las leyes del Poder Judicial", declaró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que no hay una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) "contra empresarios", sino de justicia.

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Ante la anulación de crédito fiscal a favor de FEMSA, la Mandataria federal indicó que con la elección judicial se planteó que la justicia sea más expedita sin largos procesos."Digamos que todavía estamos en el proceso de transición del cambio de las leyes del Poder Judicial. Pero el cambio de las leyes, entre otras cosas, planteó que la justicia sea más expedita, que no sean estos largos procesos que llevan 20 años, sino que en el mismo año se puedan resolver los casos", dijo.La presidenta acusó que empresarios no estuvieron de acuerdo con la reforma al Poder Judicial y rechazó que haya una SCJN en contra de ellos."Muchos empresarios que no estuvieron de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, principalmente porque tenían relación ya con los ministros de contubernio diverso, dijeron: ´¡Ah, es que esta Corte es la Corte contra los empresarios!´."¡Y no, es la Corte de la justicia", declaró."En este caso, frente a un pago de impuestos que se habían solicitado, esta empresa, entonces la Corte lo que determina es que actuó bien el colegiado, que no hay nada que diga que está fuera de la Constitución (...)", explicó.