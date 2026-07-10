Limpian alcantarillas en avenida Coronel Romero

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El director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que se realizan trabajos de limpieza en las alcantarillas ubicadas sobre la avenida Coronel Romero, a la altura de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, luego de detectar un tronco atorado y una importante acumulación de basura que impedían el adecuado flujo del agua pluvial.

El funcionario explicó que, aunque las dos rejillas del sitio reciben mantenimiento constante debido a la inclinación de la vialidad, durante la intervención se descubrió que un tronco obstruía el paso del agua y que en el interior se había acumulado una gran cantidad de desechos. Señaló que esta situación provoca que, por más que se limpien las alcantarillas, el agua termine brotando hacia la superficie durante las lluvias.

Azuara indicó que las labores forman parte de las acciones preventivas emprendidas antes de las precipitaciones, con el objetivo de reducir riesgos de encharcamientos e inundaciones en diversos puntos de la capital. Agregó que en esta intervención participan también elementos de Protección Civil, personal de Interapas y de Obras Públicas, quienes analizan la necesidad de utilizar maquinaria pesada para retirar completamente los materiales acumulados.

El titular de Servicios Municipales reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura en la vía pública, al señalar que los residuos terminan llegando a las alcantarillas, generan taponamientos y ocasionan que el problema se traslade a otros puntos ubicados aguas abajo debido a la pendiente de la zona.

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Sobre otros sitios considerados de riesgo durante la temporada de lluvias, Azuara mencionó el cruce de Chapultepec y Salvador Nava, donde históricamente se registraban complicaciones por el escurrimiento proveniente de la zona de Garita de Jalisco. Recordó que hace un año se realizó una limpieza integral del cárcamo con apoyo de maquinaria pesada.