Halla FGR bodega de "huachicol" en El Rosedal

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La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través del Ministerio Público Federal (MPF), obtuvo una orden de cateo en un inmueble ubicado en el bulevar Manuel Gómez Morín, en El Rosedal, dedicado probablemente a la venta y almacenamiento ilegal de hidrocarburo, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado, inició las investigaciones correspondientes.

Al no contar con los permisos para la operación de una estación de servicio, la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos especializados de la institución catearon el lugar con el apoyo de personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Guardia Civil Estatal, que brindó seguridad perimetral.

En el sitio, los elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron un tanque metálico de forma cilíndrica con capacidad promedio de 26 mil litros, un despachador para combustible con dos mangueras dispensadoras y una fosa para almacenar hidrocarburo.

Durante la inspección judicial, las autoridades también aseguraron diez camiones, una vagoneta y una camioneta tipo pick up, por lo que esas unidades, el hidrocarburo, inmueble y demás objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

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Se informó que se continúa con la indagatoria correspondiente por los delitos de Comercio Ilícito de Hidrocarburo previsto en el artículo 9 Fracción I de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en la materia.