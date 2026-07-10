Halla FGR bodega de "huachicol" en El Rosedal
Aseguró un tanque de 26 mil litros de hidrocarburo, vehículos y equipo para el almacenamiento ilegal
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través del Ministerio Público Federal (MPF), obtuvo una orden de cateo en un inmueble ubicado en el bulevar Manuel Gómez Morín, en El Rosedal, dedicado probablemente a la venta y almacenamiento ilegal de hidrocarburo, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado, inició las investigaciones correspondientes.
Al no contar con los permisos para la operación de una estación de servicio, la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos especializados de la institución catearon el lugar con el apoyo de personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Guardia Civil Estatal, que brindó seguridad perimetral.
En el sitio, los elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron un tanque metálico de forma cilíndrica con capacidad promedio de 26 mil litros, un despachador para combustible con dos mangueras dispensadoras y una fosa para almacenar hidrocarburo.
Durante la inspección judicial, las autoridades también aseguraron diez camiones, una vagoneta y una camioneta tipo pick up, por lo que esas unidades, el hidrocarburo, inmueble y demás objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Se informó que se continúa con la indagatoria correspondiente por los delitos de Comercio Ilícito de Hidrocarburo previsto en el artículo 9 Fracción I de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en la materia.
Hallan animales exóticos en predio de Los Gómez
En cateo, se incautaron dos leones, un jaguar y un tigre de bengala, así como mercancía robada
no te pierdas estas noticias
Halla FGR bodega de "huachicol" en El Rosedal
Redacción
Aseguró un tanque de 26 mil litros de hidrocarburo, vehículos y equipo para el almacenamiento ilegal
Fotos | Chocan en Circuito Potosí; sólo hay daños
Redacción
El accidente no dejó heridos, solo daños materiales, y fue atendido por la Guardia Civil Estatal división caminos.
Reabren todas las vialidades tras lluvias en la capital
Redacción
Río Santiago y bulevar Jacobo Payán ya son transitables; autoridades alertan por pavimento mojado, encharcamientos y neblina