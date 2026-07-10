"Seguramente la derogaremos", dice Gallardo sobre "Ley Serrano"

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El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que "muy seguramente" se derogará la ley que penaliza el uso indebido de la Inteligencia Artificial (IA), conocida como "Ley Serrano", en referencia a su promotor, el diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés.

Después de acudir a una gira de trabajo en el municipio de Ciudad Valles, refirió que "muy seguramente la derogaremos", pues desde el Gobierno del Estado se convocará a todos los medios de información para discutir los alcances y criterios de la reforma al Código Penal del Estado.

Al igual que, en interlocuciones previas con la prensa, reiteró que debe regularse la proliferación de páginas falsas y, mientras tanto, dejar pendiente la discusión en materia del contenido de la IA.

Informó que el Gobierno del Estado formalizará la presentación de una iniciativa ante el Poder Legislativo, donde argumente todo el contenido antes mencionado.

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"Es un tema que debe de seguirse platicando y haciendo en conjunto con todos los medios de comunicación. Yo estoy de acuerdo en que se debe de revisar esa ley", comentó.

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La inminente decisión de Gallardo Cardona contrasta con lo vertido hace unas semanas por parte de J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de la administración estatal, quien expuso que el estado se pronunciaría hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera si es constitucional o no, la modificación al Código Penal del Estado.