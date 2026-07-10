España doblega a Bélgica y va a semifinales

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Un gol de Mikel Merino en el minuto 88, tras un rechace del portero Senne Lammens a un tiro de Pau Cubarsí, decidió este viernes la clasificación para las semifinales del Mundial 2026 de la selección española.

Esto, tras deshacerse del 1-1 que había anotado Fabián Ruiz en el 30 y Charles de Keteleare en el 41.

El partido de las semifinales del Mundial 2026 entre España y Francia se diputará el próximo martes en Dallas a las 21:00 hora española, según fija el calendario del torneo.

La otra semifinal, prevista para el día siguiente en Atlanta, aún no conoce sus contendientes, que saldrán del ganador de los duelos Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza.

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