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UNAM indaga anomalías en examen

Investigará cadena de eventos que llevaron a la suspensión

Por El Universal

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
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UNAM indaga anomalías en examen
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      La Comisión Técnica creada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para revisar el proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027 iniciará una nueva etapa de investigación para determinar qué ocurrió con el examen de admisión aplicado en línea y elaborar recomendaciones para futuros procesos de selección.

      Así lo informó Alma Maldonado, investigadora titular del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Cinvestav e integrante de la comisión, quien señaló que tras entregar al rector la recomendación de aplicar un examen presencial de control a más de 58 mil aspirantes, el grupo ahora buscará reconstruir cómo se tomó la decisión de migrar a una prueba digital y qué factores derivaron en las anomalías detectadas.

      "Lo que sigue es indagar sobre el proceso, qué pasó, cómo pasó, desde la decisión del examen en línea hasta cómo se desarrolló todo este proceso", explicó en una entrevista con EL UNIVERSAL.

      Maldonado precisó que la Comisión no tiene una fecha límite para concluir sus trabajos y que continuará operando hasta agotar la encomienda recibida por el rector.

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      La especialista consideró que la crisis derivada del examen de admisión en línea dejará lecciones relevantes para las universidades mexicanas y para las instituciones de educación superior de otros países.

      "De aquí se desprenden muchas reflexiones sobre la tecnología, las herramientas y también sobre la integridad académica y la ética social", señaló. Sin embargo, advirtió que el análisis apenas comienza y rechazó que las fallas observadas deban interpretarse como una condena definitiva a las tecnologías o a la inteligencia artificial.

      "No se trata de demonizar estas tecnologías. Hay muchas cosas que pueden ser utilizadas; el asunto también es quién las utiliza y cómo se emplean", afirmó. UNAM busca transición segura y certera

      Respecto al futuro de los procesos de admisión, sostuvo que la experiencia obliga a replantear los mecanismos de aplicación cuando se trata de exámenes masivos.

      "Estamos hablando de alrededor de 158 mil personas. Hay que prever los escenarios y pensar cómo hacer una transición segura, que dé certeza y que sea equitativa y justa", indicó.

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