Dan 4 años de prisión a detenido con arma prohibida en Matehuala

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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez de Control, sentencia condenatoria, en procedimiento abreviado, contra Diego "N", por acreditar su participación penal en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.

Durante el proceso, el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), presentó los medios de prueba suficientes ante el juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí, quien impuso una sentencia de cuatro años de prisión y el pago de una multa de 80 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes a nueve mil 384 pesos 80 centavos.

Los hechos señalan que Diego "N" fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial, cuando circulaba en un vehículo tipo pick up, con placas de circulación del estado de Texas, sobre la carretera federal 57, en el tramo Saltillo – Matehuala, en la localidad Los Pocitos, municipio de Matehuala, San Luis Potosí.

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Al momento de la detención, las autoridades aseguraron un arma de fuego corta tipo pistola, con su respectivo cargador abastecido con 10 cartuchos útiles, un estuche que contenía un cargador para arma de fuego desabastecido, entre otros objetos del delito.

Los indicios asegurados y la persona detenida fueron puestos a disposición de la FGR en su representación en San Luis Potosí, quien inició las indagatorias y obtuvo la sentencia referida.