Persiste sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle

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La zona norte de la capital potosina y la delegación de La Pila son los puntos donde se tiene identificada una mayor sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle, señaló la regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Maritza Jenith Vázquez, quien advirtió que este fenómeno está directamente relacionado con casos de maltrato animal.

La edil explicó que la presencia masiva de animales sin hogar no puede separarse de los problemas de bienestar animal, ya que la falta de cuidados, alimento y atención médica deriva inevitablemente en condiciones de abandono.

Añadió que además de las periferias de la ciudad, existen otros sectores y delegaciones donde es necesario reforzar las acciones para atender esta problemática.

Vázquez consideró que las campañas de esterilización y vacunación, así como la promoción de la adopción responsable, siguen siendo herramientas fundamentales para contener el crecimiento de la población de perros y gatos en situación de calle.

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Sin embargo, sostuvo que la educación sobre tenencia responsable debe convertirse en una prioridad para generar cambios de fondo.

La regidora recordó que en San Luis Potosí se estima la existencia de más de 400 mil animales en situación de calle, una cifra que, dijo, refleja la magnitud del reto para las autoridades y la sociedad. Por ello, insistió en que la participación ciudadana resulta indispensable para avanzar en la solución del problema y revertirlo a largo plazo.

Sobre el caso más reciente de maltrato animal difundido en la colonia Arbolitos, donde fueron rescatados varios perros de raza chihuahua en condiciones de abandono, informó que los ejemplares reciben atención médica veterinaria para evaluar su estado de salud y comenzar su rehabilitación.

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Asimismo, indicó que el Ayuntamiento inició el procedimiento administrativo correspondiente y dio parte a la Fiscalía General del Estado para la integración de una carpeta de investigación, al considerar que las condiciones en que se encontraban los animales constituyen un caso evidente de maltrato y crueldad animal.