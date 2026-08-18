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Gobierno de México condena violencia digital contra jugadoras de Cruz Azul

El club respaldará a las jugadoras y entrenadora en caso de que decidan emprender acciones legales

Por Iván Edmundo Rodríguez

Agosto 18, 2026 01:29 p.m.
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Gobierno de México condena violencia digital contra jugadoras de Cruz Azul
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      La Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal condenó la violencia digital y las expresiones discriminatorias dirigidas contra las futbolistas del Cruz Azul Femenil.

      Esto, luego de que un grupo de creadores de contenido Mike, Santiago y Cris del programa "Mike Máquina del Mal" insultaron en una transmisión a las jugadoras tras los malos resultados. 

      "La descalificación, sexualización y violencia por razón de género no deben normalizarse en redes sociales ni en ningún espacio de comunicación. La libertad de expresión no está por encima del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia", advirtió la dependencia.  

      "Nos solidarizamos con las jugadoras, con la directora deportiva Mafer Pons y con el Club Deportivo Cruz Azul Femenil en su exigencia de espacios deportivos y digitales libres de violencia", concluye el comunicado.

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      Pese a que los creadores de contenido se han disculpado, el club también condenó los dichos y señaló que respaldará a las jugadoras en caso de que decidan emprender acciones legales. 


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