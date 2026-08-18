Seguimos teniendo escuelas con necesidades en SLP: diputado

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El diputado Crisógono Pérez López reconoció que en San Luis Potosí todavía existen escuelas con necesidades de infraestructura, mantenimiento y equipamiento, por lo que planteó aumentar los recursos destinados al sector educativo en el presupuesto estatal de 2027.

"Sí, seguimos teniendo escuelas con necesidades y es una cuestión lógica; la dinámica misma de las escuelas hace que haya necesidades constantes", señaló el presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado.

Explicó que, al finalizar cada ciclo escolar, directivos y docentes reportan las condiciones de los planteles. Con esta información se identifican las obras y acciones prioritarias que deberán atenderse con la participación del Gobierno del Estado y los ayuntamientos.

Pérez López indicó que las necesidades no se limitan a la construcción de nuevos espacios. También incluyen la rehabilitación y ampliación de escuelas, la compra de insumos y la incorporación de herramientas tecnológicas en las aulas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El legislador consideró que, además de destinar recursos a nuevas obras, deben conservarse en buenas condiciones las instalaciones existentes. Para ello, pidió la participación de docentes, directivos, estudiantes y padres de familia.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el diputado, el presupuesto anterior contempló alrededor de 3 mil 200 millones de pesos estatales para el sector educativo, además de aproximadamente 9 mil millones de pesos federales.

LEA TAMBIÉN Sin aval de SEGE, ofrecen educación militarizada en SLP López Sierra señaló que el RVOE no autoriza esta denominación a los colegios

Señaló que durante el análisis del presupuesto estatal de 2027 buscará fortalecer los recursos para educación. Sin embargo, no precisó el aumento que propondrá ni cuántas escuelas requieren intervención.