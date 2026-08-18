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Seguimos teniendo escuelas con necesidades en SLP: diputado

Crisógono Pérez plantea aumentar el presupuesto de 2027 para rehabilitar planteles y mejorar su equipamiento

Por Pulso Online

Agosto 18, 2026 02:18 p.m.
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Crisógono Pérez López

Crisógono Pérez López

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      El diputado Crisógono Pérez López reconoció que en San Luis Potosí todavía existen escuelas con necesidades de infraestructura, mantenimiento y equipamiento, por lo que planteó aumentar los recursos destinados al sector educativo en el presupuesto estatal de 2027.

      "Sí, seguimos teniendo escuelas con necesidades y es una cuestión lógica; la dinámica misma de las escuelas hace que haya necesidades constantes", señaló el presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado.

      Explicó que, al finalizar cada ciclo escolar, directivos y docentes reportan las condiciones de los planteles. Con esta información se identifican las obras y acciones prioritarias que deberán atenderse con la participación del Gobierno del Estado y los ayuntamientos.

      Pérez López indicó que las necesidades no se limitan a la construcción de nuevos espacios. También incluyen la rehabilitación y ampliación de escuelas, la compra de insumos y la incorporación de herramientas tecnológicas en las aulas.

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      El legislador consideró que, además de destinar recursos a nuevas obras, deben conservarse en buenas condiciones las instalaciones existentes. Para ello, pidió la participación de docentes, directivos, estudiantes y padres de familia.

      De acuerdo con las cifras proporcionadas por el diputado, el presupuesto anterior contempló alrededor de 3 mil 200 millones de pesos estatales para el sector educativo, además de aproximadamente 9 mil millones de pesos federales.

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