Badillo, a favor de revisar espacios plurinominales

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

San Luis Potosí concentra 44.4 por ciento de sus diputaciones locales bajo el principio de representación proporcional, una de las proporciones más altas del país, de acuerdo con datos del INEGI correspondientes al último periodo ordinario de sesiones de 2024, situación que reavivó el debate sobre la permanencia de las llamadas diputaciones plurinominales.

Ante este escenario, el diputado local de Morena, Cuauhtli Badillo Moreno, señaló que en San Luis Potosí existen actualmente 12 espacios de representación proporcional y consideró necesario reabrir el análisis sobre la permanencia de este esquema, aunque reconoció que hasta ahora no se han logrado acuerdos entre las distintas fuerzas políticas para modificarlo.

El legislador defendió que las diputaciones plurinominales surgieron como un mecanismo para garantizar representación a las minorías dentro de los congresos, pero sostuvo que también existe una demanda ciudadana para revisar su funcionamiento. Añadió que el debate debe considerar la posibilidad de modificar la fórmula para que la integración del Congreso responda en mayor medida al respaldo electoral obtenido por cada partido.

Por separado, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, consideró que la discusión sobre las plurinominales debe centrarse en la función de equilibrio que cumplen dentro de los congresos. Señaló además que existen entidades con menor población que San Luis Potosí y un mayor número de diputaciones, por lo que planteó revisar la integración de los poderes legislativos tomando en cuenta factores como población y características geográficas de cada estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí