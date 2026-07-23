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Pide Galindo análisis objetivo en tema de seguridad

Las cifras oficiales muestran avances tanto para la entidad como para la capital, señaló

Por Samuel Moreno

Julio 23, 2026 12:45 p.m.
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Enrique Galindo Ceballos / Foto: Pulso

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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, rechazó que su administración minimice los problemas de seguridad y sostuvo que, por el contrario, cada reporte es atendido con responsabilidad, al tiempo que llamó a evitar que el tema sea utilizado con fines políticos.

      Cuestionado sobre señalamientos en torno a la situación de seguridad en algunos sectores de la ciudad, el edil afirmó que existe una tendencia a politizar el tema, cuando actores públicos realizan pronunciamientos desde zonas con problemáticas específicas.

      Aseguró que, aunque podría señalar áreas que no son competencia del Ayuntamiento y que enfrentan condiciones de abandono, ha preferido no hacerlo para no alimentar la confrontación política.

      Galindo Ceballos defendió la actuación de su gobierno y aseguró que mantiene una postura objetiva frente al tema. Incluso, afirmó que la discusión pública debe elevar su nivel y centrarse en los resultados, al señalar que está dispuesto a presentar un informe detallado de las acciones que su administración ha realizado en la materia.

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      Respecto a la reunión con comerciantes celebrada el fin de semana, precisó que no asistió personalmente, aunque confirmó que sí sesionó el Consejo de Seguridad del Centro Histórico. Asimismo, sostuvo que las cifras oficiales muestran avances tanto para la entidad como para la capital.

      El presidente municipal afirmó que, con base en datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el municipio de San Luis Potosí aportó el 31 por ciento de la reducción estatal en la incidencia delictiva.

      Añadió que en la capital los homicidios dolosos disminuyeron 71 por ciento y llamó a analizar la información con objetividad, al señalar que también existen hechos recientes ocurridos fuera de la ciudad que deben formar parte de la evaluación general sobre la seguridad en el estado.

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