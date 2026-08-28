logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Fotogalería

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Revelan iniciativa contra la doble nacionalidad

Por El Universal

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una iniciativa para que la persona titular del Ejecutivo federal y gobernadores no tengan doble nacionalidad y garantizar el interés de la nación para frenar intereses del exterior.

      En su conferencia mañanera de este jueves 27 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que solo se puede tener la nacionalidad mexicana y se enviará este mismo día al Congreso porque en la Constitución no quedaba claro.

      Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Presidencia, expuso la propuesta al artículo 86 de la Constitución para ser Presidente o Presidenta de la República: "Se requiere ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo o hija de padre o madre mexicanos; no tener ni adquirir otra nacionalidad, y en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata, y haber residido en el país al menos durante 20 años.

      "Quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana. Quedan comprendidos en esta prohibición el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática. La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del título cuarto de esta Constitución".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        PRI acusa discriminación en iniciativa sobre doble nacionalidad
        PRI acusa discriminación en iniciativa sobre doble nacionalidad

        PRI acusa discriminación en iniciativa sobre doble nacionalidad

        SLP

        El Universal

        El partido anunció que sus legisladores votarán contra la propuesta atribuida a la presidenta Claudia Sheinbaum

        Sheinbaum estrena segundo capítulo de documental en su informe
        Sheinbaum estrena segundo capítulo de documental en su informe

        Sheinbaum estrena segundo capítulo de documental en su informe

        SLP

        El Universal

        La presidenta reconoce a AMLO y enfatiza el protagonismo del pueblo en la Cuarta Transformación.

        Por qué las pymes que más cumplen con el SAT son las que más necesitan un sistema confiable
        Por qué las pymes que más cumplen con el SAT son las que más necesitan un sistema confiable

        Por qué las pymes que más cumplen con el SAT son las que más necesitan un sistema confiable

        SLP

        Redacción

        Más de 1.2 millones de pymes en México confían en Siigo Aspel para procesos fiscales y administrativos.

        SEMAR asegura 135 animales exóticos en peligro en Tamaulipas
        SEMAR asegura 135 animales exóticos en peligro en Tamaulipas

        SEMAR asegura 135 animales exóticos en peligro en Tamaulipas

        SLP

        El Universal

        Además de animales, se incautaron hidrocarburos ilícitos y armas en un operativo conjunto en Tamaulipas.