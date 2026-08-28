Revelan iniciativa contra la doble nacionalidad
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una iniciativa para que la persona titular del Ejecutivo federal y gobernadores no tengan doble nacionalidad y garantizar el interés de la nación para frenar intereses del exterior.
En su conferencia mañanera de este jueves 27 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que solo se puede tener la nacionalidad mexicana y se enviará este mismo día al Congreso porque en la Constitución no quedaba claro.
Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Presidencia, expuso la propuesta al artículo 86 de la Constitución para ser Presidente o Presidenta de la República: "Se requiere ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo o hija de padre o madre mexicanos; no tener ni adquirir otra nacionalidad, y en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata, y haber residido en el país al menos durante 20 años.
"Quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana. Quedan comprendidos en esta prohibición el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática. La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del título cuarto de esta Constitución".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
PRI acusa discriminación en iniciativa sobre doble nacionalidad
El Universal
El partido anunció que sus legisladores votarán contra la propuesta atribuida a la presidenta Claudia Sheinbaum
Sheinbaum estrena segundo capítulo de documental en su informe
El Universal
La presidenta reconoce a AMLO y enfatiza el protagonismo del pueblo en la Cuarta Transformación.
Por qué las pymes que más cumplen con el SAT son las que más necesitan un sistema confiable
Redacción
Más de 1.2 millones de pymes en México confían en Siigo Aspel para procesos fiscales y administrativos.