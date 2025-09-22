logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA”

Fotogalería

“CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sale Claudia Sheinbaum en defensa de AMLO

Por El Universal

Septiembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Sale Claudia Sheinbaum en defensa de AMLO

MÉRIDA, Yuc.- La presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que pese a que hace prácticamente un año que dejó la Presidencia de la República, opositores lo siguen calumniando porque continúan enojados y con coraje de haber perdido sus privilegios.

En su visita a Mérida, como parte de su gira por el país para informar los avances durante su primer año de gobierno, afirmó que estas calumnias no prosperarán porque el exmandatario “se quedó en el corazón” de toda la población.

“Tanto coraje le tienen quienes perdieron los privilegios, quienes no tienen o no se ven reflejados en el gobierno, que son unos cuantos, tanto coraje le tienen que siguen calumniando al [ex]presidente López Obrador, pero la verdad es una: nunca lo podrán calumniar porque él se quedó, no en monumentos, no en nombres de calles, se quedó en el corazón del pueblo de México, y así va a seguir siendo”, consideró.

Más tarde, en Cancún, Quintana Roo, Sheinbaum Pardo reanudó el tema

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante miles de asistentes en el Malecón Tajamar, la Mandataria pidió no olvidar la hipocresía de los conservadores en contra de los programas sociales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Inauguran Centro de Salud Mental Infantil en Puebla
Inauguran Centro de Salud Mental Infantil en Puebla

Inauguran Centro de Salud Mental Infantil en Puebla

SLP

El Universal

Atenderá de forma gratuita a menores con diversos problemas

Sin empleo, 40% de jóvenes: OIT
Sin empleo, 40% de jóvenes: OIT

Sin empleo, 40% de jóvenes: OIT

SLP

El Universal

Cuatro de cada 10 personas desempleadas en México tienen entre 20 y 29 años: informe

EL IMPRESIONANTE ARTE GÓTICO
EL IMPRESIONANTE ARTE GÓTICO

EL IMPRESIONANTE ARTE GÓTICO

SLP

Christian González Del Carpio.

Huachicolean agua para desarrollos inmobiliarios
Huachicolean agua para desarrollos inmobiliarios

Huachicolean agua para desarrollos inmobiliarios

SLP

El Universal

La extracción se realiza a través del saqueo de agua sin la posesión de un título