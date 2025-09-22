Sale Claudia Sheinbaum en defensa de AMLO

MÉRIDA, Yuc.- La presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que pese a que hace prácticamente un año que dejó la Presidencia de la República, opositores lo siguen calumniando porque continúan enojados y con coraje de haber perdido sus privilegios.

En su visita a Mérida, como parte de su gira por el país para informar los avances durante su primer año de gobierno, afirmó que estas calumnias no prosperarán porque el exmandatario “se quedó en el corazón” de toda la población.

“Tanto coraje le tienen quienes perdieron los privilegios, quienes no tienen o no se ven reflejados en el gobierno, que son unos cuantos, tanto coraje le tienen que siguen calumniando al [ex]presidente López Obrador, pero la verdad es una: nunca lo podrán calumniar porque él se quedó, no en monumentos, no en nombres de calles, se quedó en el corazón del pueblo de México, y así va a seguir siendo”, consideró.

Más tarde, en Cancún, Quintana Roo, Sheinbaum Pardo reanudó el tema

Ante miles de asistentes en el Malecón Tajamar, la Mandataria pidió no olvidar la hipocresía de los conservadores en contra de los programas sociales.