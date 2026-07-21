Detienen a tres presuntos narcomenudistas en SLP y Valles

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Tres hombres considerados objetivos prioritarios fueron detenidos en los municipios de San Luis Potosí y Ciudad Valles por su presunta participación en actividades de narcomenudeo, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE).

En la capital potosina, agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron a Sergio "N", de 33 años, señalado como presunto integrante de una célula delictiva.

La corporación informó que al detenido le aseguraron dosis de una sustancia con características de "cristal", un arma de fuego, un cargador, cartuchos útiles, 10 artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas" y el vehículo en el que se desplazaba.

En otro operativo realizado en Ciudad Valles fueron detenidos Mario "N", de 29 años, y Juan "N", de 23, quienes presuntamente llevaban dosis de marihuana y "cristal", así como 22 "ponchallantas".

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También fue asegurado un documento con diversas anotaciones, cuyo contenido será analizado como parte de las investigaciones.

Los tres detenidos y los objetos decomisados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, que determinará su situación jurídica.

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La dependencia estatal no precisó las colonias donde se realizaron las detenciones ni la cantidad exacta de droga asegurada.