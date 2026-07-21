Retiran grafiti de la cantera de plaza del Carmen

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Personal de Imagen Urbana de la capital, retiró grafiti de la cantera de la plaza del Carmen, como parte de las labores nocturnas de limpieza realizadas por el Ayuntamiento de San Luis Potosí.

La Dirección de Servicios Municipales informó que la intervención tuvo como objetivo conservar la imagen y el valor patrimonial de este espacio ubicado en el Centro Histórico de la capital potosina.

De manera simultánea, brigadas del área de Parques y Jardines efectuaron trabajos de limpieza general sobre la avenida Salvador Nava Martínez, una de las principales vialidades de la ciudad.

Según la dependencia municipal, estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento de espacios públicos y mejoramiento de la imagen urbana.

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El Ayuntamiento no precisó cuántos trabajadores participaron, la extensión intervenida ni el costo de las labores.