Se forma la tormenta Vance en el Pacífico
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La tormenta tropical Vance se formó al sur de las costas de Guerrero y podría alcanzar la categoría 3 de huracán el sábado, aunque por ahora no afecta al país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
A las 15:00 hora local, Vance se localizaba a 835 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a 1.170 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, en el Pacífico mexicano.
El sistema presentaba vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 y un desplazamiento hacia el oeste a once kilómetros por hora, según el aviso emitido a las 15:15 horas.
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