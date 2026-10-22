Se incrementa violencia en Juchitán, Oaxaca

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Oaxaca, Oax.- La violencia ha vuelto a azotar a Juchitán de Zaragoza. En las últimas 72 horas fueron asesinadas seis personas y tres más resultaron con heridas de bala, entre ellas un menor de edad.

Lo anterior apunta a una reorganización de las células delictivas locales de la zona, de acuerdo con los primeros indicios recabados por las autoridades estatales.

Este reacomodo de las bandas delincuenciales ocurre tras la detención de Iván N, "El Cromo", uno de los líderes de la organización criminal Los Cromos, que es una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en la región del Istmo de Tehuantepec.

Tras las detenciones y la implementación de un operativo en Juchitán, en el que participan fuerzas federales y estatales que asumieron la seguridad pública en el municipio, la tranquilidad duró sólo dos semanas.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, Félix Quiroz Javier, reconoció que esperaban un repunte en la violencia en Juchitán tras la aprehensión de El Cromo.

Actualmente están desplegados en Juchitán 267 elementos estatales, entre los que se encuentran 50 que pertenecen a la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá, además de unos 250 elementos de la GN y otros más de la Sedena y de la Marina, que estableció su base en Juchitán.