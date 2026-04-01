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Se registra sismo de 4.6 grados en el Istmo de Tehuantepec

El temblor generó nerviosismo y se ubicó a 4 km al noroeste de Juchitán, según autoridades.

Por El Universal

Abril 01, 2026 09:21 a.m.
A
Se registra sismo de 4.6 grados en el Istmo de Tehuantepec

Un sismo de 4.6 de intensidad, a 10 kilómetros de profundidad, sacudió hoy por la mañana a las viviendas de esta ciudad zapoteca del Istmo de Tehuantepec.

Servicio Sismológico Nacional reporta epicentro y hora del sismo

El Servicio Sismológico Nacional ubicó el epicentro del temblor a cuatro kilómetros al noroeste de esta ciudad juchiteca, a las ocho de la mañana con dos minutos.

Segundos antes del movimiento, se oyó un estruendo acompañado de ladridos de perros.

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Protección civil informa sobre daños y reacción de la población

Hasta las ocho de la mañana con 31 minutos de hoy miércoles, las autoridades de protección civil no informaban sobre posibles daños en viviendas o edificios escolares, iglesias e instalaciones estratégicas como las de la CFE y la refinería.

El sismo provocó temor y nerviosismo entre la población debido a que tronaron paredes, puertas y ventanas. La gente salió al patio a refugiarse.

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