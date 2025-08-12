logo pulso
Se reporta la escasez de gasolina en Chiapas

Por El Universal

Agosto 12, 2025 03:00 a.m.
A
Se reporta la escasez de gasolina en Chiapas

Tapachula, Chis.- Un desabasto de gasolina se presenta en la región Soconusco, Costa y Sierra Mariscal debido a que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha incumplido con el pago a la empresa que presta el servicio de reparto, lo que ha provocado compras de pánico.

Aunado a ello, personas jubiladas de la petrolera tomaron este lunes las instalaciones de la empresa, ubicadas en Puerto Chiapas, para exigir la reactivación del servicio médico, que se les fue suspendiendo desde hace más de un año.

De acuerdo con Manuel de Jesús Morales Trinidad, cerraron las instalaciones debido a que Pemex hizo caso omiso a su solicitud de reactivación del servicio, por lo que éstas permanecerán cerradas por 72 horas, sin permitir la salida o entrada de auto-tanques de reparto, que provienen de las refinerías de Salina Cruz, Oaxaca; Pajaritos y Minatitlán, en Veracruz.

Pero aclaró que el desabasto de combustible que existe desde hace tres días, no se debe al paro, sino al incumplimiento de pago a la empresa de reparto.

En un recorrido desde el municipio de Mapastepec, se pudo observar largas filas de vehículos en las gasolineras y otras cerradas por falta de combustible; así como tráileres y vehículos particulares parados a la orilla de la carretera.

