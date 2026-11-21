Se suma otra caravana de migrantes en frontera sur
Familias completas, salieron de San Pedro Sula
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TAPACHULA, Chis.- Mientras unos 700 integrantes de la caravana migrante "Dios con nosotros", que salió hace 10 días de esta ciudad, avanzan hacia el municipio de Tonalá; otro contingente de unos 300 extranjeros centroamericanos ingresó de manera irregular a territorio mexicano por el Puente Fronterizo "Rodolfo Robles", que une a México con Guatemala.
Familias completas integradas con menores de edad, así como hombres y mujeres, salieron de San Pedro Sula el pasado lunes y llegaron al parque del poblado de Tecún Umán, localidad fronteriza de Guatemala con México, donde descansaron y se reagruparon con otros migrantes procedentes de El Salvador, Nicaragua, Venezuela y Guatemala.
Aproximadamente a las cinco de la mañana, el contingente decidió cruzar a México por el Puente Fronterizo "Rodolfo Robles", mientras que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) intentaron dialogar con el grupo para solicitarles documentos de identificación, pero fueron ignorados y continuaron su caminata.
Este viernes, hombres, mujeres y niños descansan en el poblado de Frontera Hidalgo, para luego continuar su caminata hacia esta ciudad, ubicada a unos 26 kilómetros de distancia.
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Al frente de la caravana, los migrantes portan una manta que se lee: Caravana "Dios con Nosotros, Unión y Esperanza" y "La fe, aunque sea pequeña, cuando es verdadera y apuesta en Dios, tiene inmenso poder".
Los migrantes expresan que huyen de la pobreza, la falta de empleos y la violencia que aqueja a sus países de origen; por ello, algunos tienen como objetivo llegar a Estados Unidos para brindar mejores oportunidades de vida a su familia, mientras que otros se podrían quedar en México.
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