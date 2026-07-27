Secretaría de Bienestar entrega depósitos de pensión para julio-agosto

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La Pensión Bienestar continúa con la entrega de recursos correspondientes al bimestre julio-agosto, por lo que este 27 de julio miles de beneficiarios verán reflejado el apoyo económico en su Tarjeta del Bienestar.

Durante esta cuarta y última semana del calendario oficial, la Secretaría de Bienestar mantiene el esquema de pagos escalonados con el objetivo de agilizar la entrega de los recursos y evitar saturación en las sucursales bancarias. Si formas parte de alguno de los programas sociales del Gobierno de México, esta información te interesa.

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¿Quiénes reciben el pago de la Pensión Bienestar este 27 de julio?De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Bienestar, este lunes 27 de julio corresponde el depósito a las personas beneficiarias cuyo primer apellido inicia con la letra "S".Como ocurre en cada operativo de pago, la dispersión se realiza de manera alfabética para facilitar el proceso y distribuir la entrega de recursos entre millones de derechohabientes inscritos en los distintos programas sociales.¿Es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito?La Secretaría de Bienestar recordó que no es necesario acudir el mismo día en que se realiza el depósito para retirar el efectivo.El dinero permanecerá disponible en la Tarjeta del Bienestar, por lo que los beneficiarios podrán utilizarlo cuando lo consideren conveniente, ya sea para realizar compras en establecimientos que aceptan pagos con tarjeta o retirar efectivo posteriormente en cajeros automáticos o sucursales bancarias.¿Cuánto dinero deposita la Pensión Bienestar en julio de 2026?Los apoyos económicos correspondientes al bimestre julio-agosto mantienen los mismos montos establecidos para este periodo.La Pensión para Adultos Mayores entrega 6 mil 400 pesos, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar deposita 3 mil 100 pesos. Por su parte, la Pensión para Personas con Discapacidad otorga 3 mil 300 pesos y el Programa para Hijos de Madres Trabajadoras entrega mil 650 pesos por cada menor registrado.En tanto, el programa Sembrando Vida mantiene un esquema distinto, ya que el apoyo se entrega de forma mensual. El depósito correspondiente se realizó el 9 de julio, con un monto de 6 mil 450 pesos para las personas inscritas.