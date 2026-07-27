Detienen a tres con presunta droga en operativos de la GCE
Las detenciones se realizaron en Villa de Reyes, la capital potosina y Ciudad Valles; también fue asegurada una motocicleta.
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Tres hombres fueron detenidos por su probable participación en delitos contra la salud durante diferentes operativos realizados por la Guardia Civil Estatal (GCE).
En Villa de Reyes, los agentes detuvieron a Felipe "N", de 26 años y originario de Guanajuato, a quien presuntamente le aseguraron dosis de una sustancia con características del "cristal", además de una motocicleta.
En la capital potosina fue detenido Diego "N", de 36 años y originario de Jalisco. De acuerdo con el reporte oficial, llevaba bolsas con hierba seca con características de la marihuana y dosis de una sustancia similar al "cristal".
La tercera detención ocurrió en Ciudad Valles, donde los elementos estatales aseguraron a Iván "N", de 25 años, quien presuntamente se encontraba en posesión de dosis de "cristal".
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Los detenidos, las sustancias y la motocicleta fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica de los involucrados.
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