Video | Cuatrimoto arrolla a mujer embarazada en Tulum

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Una mujer con cinco meses de embarazo resultó lesionada luego de ser embestida por una cuatrimoto mientras caminaba junto a su esposo por la avenida Mercurio Oriente, antes de llegar a la avenida Cobá, en Tulum, Quintana Roo. El accidente fue captado por una cámara de videovigilancia.

De acuerdo con los primeros reportes, la pareja transitaba por la zona cuando la cuatrimoto los impactó. A consecuencia del golpe, la mujer cayó sobre el pavimento, donde permaneció tendida con una lesión en la rodilla y fuertes dolores en el abdomen. Su esposo también resultó herido, aunque con lesiones de menor consideración.

Paramédicos de la Cruz Roja y personal de Protección Civil acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria. Posteriormente, la mujer fue trasladada al Hospital Costamed, donde médicos realizaron una valoración especializada para verificar tanto su estado de salud como el del bebé.

Elementos de Tránsito iniciaron las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la evolución de la mujer ni del embarazo, aunque se espera que ambas condiciones sean favorables tras la atención médica recibida.