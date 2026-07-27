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Terminan drenaje en Albino García; falta pavimentación

Interapas sustituyó 77 metros de tubería; Obras Públicas municipal deberá rehabilitar la superficie de la calle.

Por Pulso Online

Julio 27, 2026 12:28 p.m.
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El tramo espera su pavimentación.

El tramo espera su pavimentación.

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      El organismo operador Interapas informó que concluyó la rehabilitación del drenaje sanitario en la calle Albino García, en la capital potosina, por lo que el tramo intervenido quedó a disposición del Ayuntamiento para iniciar su pavimentación.

      Los trabajos consistieron en la sustitución de 77 metros de tubería de polietileno de alta densidad, con un diámetro de 24 pulgadas.

      De acuerdo con Interapas, el colector conduce las aguas residuales provenientes de las colonias Tequisquiapan, Valle de Tequisquiapan, Bugambilias y La Victoria.

      El organismo señaló que la nueva tubería busca mejorar el desalojo de las aguas residuales y reducir el riesgo de fugas y colapsos en la red sanitaria. La infraestructura brinda servicio a más de 500 habitantes del sector.

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      La dependencia municipal quedará a cargo de pavimentar el tramo afectado por las excavaciones. La fecha de inicio y la duración de esta última etapa no fueron precisadas.

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