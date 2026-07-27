Terminan drenaje en Albino García; falta pavimentación

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El organismo operador Interapas informó que concluyó la rehabilitación del drenaje sanitario en la calle Albino García, en la capital potosina, por lo que el tramo intervenido quedó a disposición del Ayuntamiento para iniciar su pavimentación.

Los trabajos consistieron en la sustitución de 77 metros de tubería de polietileno de alta densidad, con un diámetro de 24 pulgadas.

De acuerdo con Interapas, el colector conduce las aguas residuales provenientes de las colonias Tequisquiapan, Valle de Tequisquiapan, Bugambilias y La Victoria.

El organismo señaló que la nueva tubería busca mejorar el desalojo de las aguas residuales y reducir el riesgo de fugas y colapsos en la red sanitaria. La infraestructura brinda servicio a más de 500 habitantes del sector.

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Tras concluir la reposición del drenaje, Interapas entregó el frente de obra a la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

La dependencia municipal quedará a cargo de pavimentar el tramo afectado por las excavaciones. La fecha de inicio y la duración de esta última etapa no fueron precisadas.