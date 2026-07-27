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Nacional

Sheinbaum habla sobre elección en Nicaragua

La mandataria reiteró su apoyo a la democracia y la revocación de mandato en México.

Por El Universal

Julio 27, 2026 12:35 p.m.
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Sheinbaum habla sobre elección en Nicaragua
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que le corresponde a Nicaragua decidir su forma de gobierno, ante la cancelación de elecciones anunciada por el presidente de ese país, Daniel Ortega, para evitar que la oposición llegue al poder.


      "Es la autodeterminación de los pueblos, lo que decide el pueblo de Nicaragua, y nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia, en todos sus términos", respondió cuando se le cuestionó si apoya dicha decisión.

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      A la mandataria también se le preguntó si aprobaría que en México se aplicara la misma medida, para que no se realicen elecciones, como en Nicaragua.
      "No, aquí hasta hay revocación de mandato. Democracia, democracia, democracia. Cada país decide, cada pueblo decide. Nosotros estamos a favor de la democracia, pero cada país decida cómo se organiza", manifestó.

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