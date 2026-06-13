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Secretaría de Educación planta a CNTE

Por El Universal

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
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Secretaría de Educación planta a CNTE
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      Ciudad de México.- Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) canceló este viernes una mesa de negociación programada con la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el magisterio disidente analizaba en su Asamblea Nacional Representativa si mantiene el plantón instalado en el Zócalo y las movilizaciones que realiza desde hace casi dos semanas en la Ciudad de México.

      El secretario general de la Sección 34 de Zacatecas, Filiberto Frausto Orozco, confirmó a El Universal que entre los temas a discusión se encontraba la continuidad del paro, así como una evaluación de los avances obtenidos.

      "Puede ser que mañana [sábado] realmente estemos dando a conocer que haya una pausa en nuestra lucha, pero puede ser que determinemos quedarnos y continuemos por una semana o dos semanas, o tres semanas más. No es algo que esté acordado", indicó.

      Frausto Orozco explicó que la valoración se realiza de manera periódica entre las distintas secciones y que factores como el desgaste físico, emocional y económico derivado del plantón también forman parte del análisis.

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      Horas antes, el dirigente de la Sección 9 de la CDMX, Pedro Hernández, informó a los manifestantes que la SEP suspendió una reunión que se realizaría ayer.

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