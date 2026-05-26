La "histórica" Secretaría de las Mujeres cumple 40 días sin titular

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- La

, dependencia federal que fue definida durante su fundación como "un

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histórica", cumple este martes, después de quepresentó su renuncia para apoyar a Morena rumbo a la elección intermedia de 2027.El lunes 18 de mayo durante la "Mañanera del Pueblo", la presidentadio a conocer que ya tenía definida a lade esta institución y afirmó que el nombramiento se daría a conocer en esa misma semana, promesa que no se cumplió.La Mandataria federal justificó la demora en esta designación bajo el argumento de que "estaba revisando los perfiles de las compañeras"; sin embargo, aún no hay indicios de quién relevará a Hernández Mora.destacó la trayectoria de, subsecretaria deSustantiva e, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, a quienes calificó como "" en su labor dentro de laAdemás, defendió que hay unen losy en el programa, pese a que la dependencia federal se ha mantenido acéfala durante más de un mes.Creada por lade México, laentró en funciones el 1 de enero de. Durante su inauguración, la dependencia federal celebró en un pronunciamiento este "" que, dijo, se conquistó con el sueño y la lucha incansable dea lo largo de la"Este momento no es solo un, es una: nunca más las mujeres serán invisibles en la construcción de la nación", garantizó la naciente dependencia que hoy cumplefederal.Autoproclamada como el símbolo de un país que decidió dar un paso definitivo hacia la, lay la esperanza, laprometió ser el eco de las que lucharon antes, las que resisten hoy y el legado para las que vendrán mañana.se despidió de la titularidad de esta dependencia el pasado, día en el que se dio a conocer que fue designada como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, debido a su experiencia previa en comicios federales.En conferencia de prensa, lagarantizó tras dejar esta responsabilidad que dejaba unacimentada "ende".