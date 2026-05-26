¿Cuándo se revelará la lista del Tricolor para el Mundial 2026?

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).-

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el rompecabezas tricolor de su convocatoria para disputar la Copa del Mundo 2026.Ya son mínimas las dudas del "" y en pocos días se dará a conocer surumbo al Mundial 2026. Será después del encuentro frente a la Selección deLaen la justa mundialista elfrente aen el estadio que llevará por nombre Ciudad de México y será 10 días antes cuando se conozca la lista nacional.El, fecha límite para la FIFA, el "" Aguirre revelará el nombre de lospara disputar la próxima Copa del Mundo 2026.Además dey República Checa son los países con los que comparte ella¿Qué partidos le quedan a México?Ya sólo restanpara lade laantes de su debut en el Mundial 2026.-El sábadoenfrentarán a la Selección deen-El juevesse medirá a la Selección deen elde Toluca.