Seguirán operando las escuelas militarizadas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

GUANAJUATO, Gto.- La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) garantizó que los seis planteles del Bachillerato Bivalente Militarizado (BBM) que funcionan con recursos públicos, seguirán operando en esta entidad, por lo que más de 3 mil 500 estudiantes inscritos en esas escuelas continuarán sus estudios con normalidad, aseveró.

A las familias de los alumnos les informaron que "pueden tener la certeza de que este modelo educativo público sigue operando conforme a la ley", señaló la dependencia.

Tras analizar los oficios emitidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en julio de 2026, la SEG concluyó que las disposiciones contenidas en dichos documentos están dirigidas principalmente a instituciones de educación básica y a escuelas particulares.

La SEG expuso que en esta entidad no existen escuelas particulares militarizadas con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y señaló que mantendrá el diálogo y la coordinación con la SEP para atender cualquier disposición que resulte aplicable, con pleno respeto al marco jurídico vigente y privilegiando el interés superior de las y los estudiantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí