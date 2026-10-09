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Seguridad y T-MEC, abordan CS y Johnson

Por El Universal

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
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Seguridad y T-MEC, abordan CS y Johnson
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      ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este jueves en Palacio Nacional al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y a integrantes de la Cámara de Comercio de la Unión Americana después de la polémica por la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro.

      "Conversamos sobre la confianza en México que asegura la inversión de empresas estadounidenses y la importancia de mantener la relación comercial para el bienestar de ambos países", escribió Sheinbaum en redes sociales.

      A las 14:30 horas, después de casi dos horas y media, el embajador salió del encuentro con la Presidenta, con quien abordó temas como seguridad, frontera y T-MEC.

      José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), comentó que el embajador Johnson reconoció el trabajo de México en materia de seguridad y contra el fentanilo.

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      Antes del encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Ronald Johnson, el canciller Roberto Velasco y el embajador de Estados Unidos en México sostuvieron un encuentro en el que abordaron el tema de seguridad.

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