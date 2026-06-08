Málaga, el destino mediterráneo que lo tiene todo

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En el sur de España, hay una ciudad que en las últimas décadas ha experimentado una importante transformación hasta convertirse en uno de los referentes turísticos del país. Situada a orillas del Mediterráneo, Málaga reúne patrimonio, museos, playas y una amplia oferta de ocio que atrae cada año a millones de visitantes.

Un legado histórico a orillas del mar

Pasear por Málaga es recorrer más de dos mil años de historia. El Teatro Romano, situado a los pies de la Alcazaba, recuerda el pasado de una ciudad que ha estado marcada por el paso de distintas civilizaciones. Muy cerca se encuentra el Castillo de Gibralfaro, desde donde se obtienen algunas de las mejores vistas de la bahía y del casco urbano.

El centro histórico conserva gran parte de su atractivo gracias a sus calles peatonales, plazas y edificios emblemáticos. La calle Larios es uno de los principales puntos de encuentro tanto para residentes como para visitantes, mientras que la Catedral de Málaga, conocida popularmente como "La Manquita", destaca por su singular aspecto inacabado y por su importancia dentro del patrimonio arquitectónico andaluz.

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Una ciudad marcada por la cultura

Más allá de sus monumentos, Málaga se sitúa como uno de los principales destinos culturales de la península. La ciudad natal de Pablo Picasso alberga tanto el Museo Picasso como la Casa Natal del artista, dos visitas habituales para quienes desean conocer mejor su trayectoria.

La oferta museística se completa con espacios como el Museo Carmen Thyssen, dedicado en gran parte a la pintura española del siglo XIX, o el Centro Pompidou Málaga, ubicado junto al puerto y reconocido por su programación de arte contemporáneo. Gracias a esta diversidad, la ciudad ofrece propuestas para públicos con intereses muy diferentes.

Gastronomía con sabor mediterráneo

La cocina local es otro de los grandes atractivos de Málaga. Los chiringuitos situados junto al mar forman parte de la identidad de la ciudad y son el lugar habitual para degustar algunos de sus platos más conocidos.

El espeto de sardinas es una de las especialidades más representativas de la costa malagueña, aunque también destacan elaboraciones como el pescaíto frito o la porra antequerana. A ello se suman mercados, tabernas y restaurantes donde descubrir productos locales y recetas tradicionales que forman parte de la cultura gastronómica de la provincia.

Cómo organizar una visita a Málaga

La popularidad de la ciudad hace recomendable planificar el viaje con cierta antelación, especialmente durante la temporada alta y los principales periodos vacacionales. Elegir un alojamiento bien situado permite aprovechar mejor el tiempo y desplazarse con facilidad entre los distintos puntos de interés.

Para encontrar opciones adaptadas a diferentes presupuestos y necesidades, resulta útil consultar las distintas alternativas de Hoteles en Malaga. De esta forma, es posible organizar una estancia cómoda tanto para descubrir el centro histórico como para explorar otros lugares de la Costa del Sol.

La combinación de patrimonio histórico, oferta cultural, gastronomía y entorno mediterráneo convierte a Málaga en una opción muy completa para una escapada de varios días. Tanto para visitar museos, recorrer sus monumentos o disfrutar de la costa, la ciudad ofrece propuestas capaces de adaptarse a todo tipo de turistas.