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SEP cancela examen de promoción docente por irregularidades

La SEP detectó suplantación y uso de dispositivos no autorizados en el examen de promoción horizontal.

Por El Universal

Agosto 04, 2026 05:27 p.m.
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SEP cancela examen de promoción docente por irregularidades
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 4 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) canceló la aplicación del examen de Promoción Horizontal para docentes después de detectar irregularidades, inconsistencias y conductas indebidas durante la evaluación aplicada el pasado fin de semana a más de 50 mil maestros de educación básica.

      Acciones de la autoridad

      Esta prueba, que permite a los profesores acceder a mejores ingresos sin dejar el aula, deberá repetirse el próximo 9 de agosto.

      Días antes de la aplicación, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) había alertado sobre posibles fraudes relacionados con dicho proceso.

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      A través de sus redes sociales, difundió un mensaje en el cual exhortó a los participantes a no dejarse engañar por conductas fraudulentas e informó que presentó una denuncia formal contra una persona que ofrecía, por 8 mil pesos, presunto apoyo para el instrumento de Promoción Horizontal. "Esta oferta es totalmente fraudulenta", advirtió.

      Detalles confirmados

      Durante la aplicación del examen, la propia Usicamm reportó inconsistencias y conductas indebidas por parte de participantes. Entre las anomalías detectadas se encuentran intentos de suplantación de identidad y el uso de dispositivos no autorizados mientras se hacía la prueba.

      Esta dependencia difundió fotografías de algunas de las irregularidades identificadas, entre ellas personas utilizando teléfonos celulares durante el examen y un caso de aparente intento de suplantación de identidad.

      El mensaje donde se exhibían dichas anomalías fue eliminado luego de las redes sociales de la autoridad educativa.

      De acuerdo con la Usicamm, los participantes involucrados en estas prácticas fueron dados de baja del proceso. A ello se sumaron denuncias de docentes que aseguraron haber recibido exámenes que no correspondían al nivel educativo en el que imparten clases, situación que también será revisada.

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