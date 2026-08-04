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Brad Pitt pide a juez entrega de registros financieros a Angelina Jolie

La demanda se centra en la venta del viñedo francés Chateau Miraval sin consentimiento de Pitt.

Por El Universal

Agosto 04, 2026 04:52 p.m.
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Brad Pitt pide a juez entrega de registros financieros a Angelina Jolie
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      La batalla legal entre Brad Pitt y Angelina Jolie sigue escalando. En medio de los pleitos financieros y las acusaciones de violencia familiar que los han enfrentado por años, ahora la expareja vuelve a los tribunales.

      Brad Pitt demanda entrega de documentos financieros a Angelina Jolie

      De acuerdo con información publicada por TMZ, Pitt presentó documentos judiciales en los que acusa a Jolie de negarse a entregar contratos cinematográficos y registros sobre los ingresos que obtuvo tras su separación en 2016, por lo que solicitó la intervención de un juez.

      Según el actor, estos registros son relevantes para la demanda que mantiene contra la actriz por la venta del viñedo francés Chateau Miraval, del que ambos eran socios; y es que, asegura, Jolie expresó que necesitaba vender la empresa para lograr su independencia financiera.

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      Disputa por la venta del viñedo Chateau Miraval

      El equipo legal de Pitt detalló que la documentación que están solicitando corresponde al periodo de 2017 a 2021, cuando la actriz protagonizó las cintas "Maléfica: Dueña del Mal", "Eternos" y "Quienes desean mi muerte".

      El protagonista de "Troya" afirma que su exesposa inicialmente aceptó entregar parte de la documentación; sin embargo, poco después cambió de postura y dejó de proporcionarla.

      Por su parte, Jolie respondió que ya entregó una gran cantidad de su información financiera durante su divorcio, que concluyó en 2024, y negó que hubiera vendido su participación en Miraval por problemas económicos. Según su defensa, su intención era desvincular sus finanzas y su vida personal de Pitt.

      Asimismo, afirmó que la petición del actor se basa en una "teoría inventada" y que él está pidiendo mucho más de lo que por ley le corresponde.

      El conflicto forma parte de la demanda que Pitt presentó después de que Jolie vendiera su participación en Nouvel a un tercero. El actor sostiene que la operación se realizó sin su consentimiento y en contra de los acuerdos que ambos mantenían sobre el negocio vitivinícola.

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