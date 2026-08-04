Celebra "Voz y Dignidad" designación de Mar del Ángel en la CEBP
Recordaron que la Comisión ha tenido cuatro directores en un año
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES.- El colectivo de buscadoras 'Voz y Dignidad por los Nuestros', vio con buenos ojos el nombramiento de Héctor Edgar Mar del Ángel como director de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEPB).
En su página de Facebook, la agrupación recordó que, en este año, ya llevan cuatro designaciones de la dirección en la CEPB, calificando al último titular, Israel Mendoza, de incompetente.
Este día tuvieron adjetivos favorables para Mar del Ángel, del que dijeron que es "capaz, eficiente" y que cuenta con liderazgo y experiencia.
Además, señalan: "sabemos que Mar del Ángel tiene técnica, tiene estrategia, tiene carácter y muchas ganas de trabajar y hacer de nuestra comisión de búsqueda LA MEJOR DEL PAÍS !!! (Se vale soñar)" (sic).
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En las imágenes de la misma Voz y Dignidad, se aprecia una reunión virtual entre Mar del Ángel y las lideresas de este colectivo, entre ellas, Edith Pérez Rodríguez.
Héctor Mar del Ángel, nuevo titular de la CEBP
J. Guadalupe Torres Sánchez le tomó protesta este martes
no te pierdas estas noticias
Celebra "Voz y Dignidad" designación de Mar del Ángel en la CEBP
Huasteca Hoy
Recordaron que la Comisión ha tenido cuatro directores en un año
El IPAG sustituirá a la CEGAIP, según iniciativa
Ana Paula Vázquez
Se ampliarán los plazos para responder solicitudes de información y se redistribuyen recursos de revisión
Cae estatua de Juárez en Matehuala y queda en trozos (fotos)
Iván Edmundo Rodríguez
El viento levantó una carpa y provocó el colapso de la figura colocada en 1909