Celebra "Voz y Dignidad" designación de Mar del Ángel en la CEBP

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CIUDAD VALLES.- El colectivo de buscadoras 'Voz y Dignidad por los Nuestros', vio con buenos ojos el nombramiento de Héctor Edgar Mar del Ángel como director de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEPB).

En su página de Facebook, la agrupación recordó que, en este año, ya llevan cuatro designaciones de la dirección en la CEPB, calificando al último titular, Israel Mendoza, de incompetente.

Este día tuvieron adjetivos favorables para Mar del Ángel, del que dijeron que es "capaz, eficiente" y que cuenta con liderazgo y experiencia.

Además, señalan: "sabemos que Mar del Ángel tiene técnica, tiene estrategia, tiene carácter y muchas ganas de trabajar y hacer de nuestra comisión de búsqueda LA MEJOR DEL PAÍS !!! (Se vale soñar)" (sic).

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En las imágenes de la misma Voz y Dignidad, se aprecia una reunión virtual entre Mar del Ángel y las lideresas de este colectivo, entre ellas, Edith Pérez Rodríguez.