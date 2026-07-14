Petro condena el "asesinato" del colombiano en operación del ICE
Durán, de 26 años, murió durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó este martes la muerte del joven de 26 años Johan Sebastián Durán durante un operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. en el estado de Maine y aseguró que lo mataron "por creerlo un ser inferior y sin derechos".
Petro califica muerte como asesinato
"Lo que ha ocurrido en Maine, es un asesinato a un colombiano, latinoamericano en manos del Gobierno de los EE.UU.", apuntó el mandatario en un mensaje en la red social X.
Petro exige acción jurídica rápida
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Petro indicó que espera acción jurídica "más rápida" del servicio exterior colombiano en EE.UU. para que los asesinos "paguen por su homicidio".
no te pierdas estas noticias
Petro condena el "asesinato" del colombiano en operación del ICE
EFE
Durán, de 26 años, murió durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.
"Conexión mortal" entre cárteles y gobierno mexicano, insiste DEA
El Universal
Terrance Cole señaló que la agencia prioriza la lucha contra las redes criminales que envenenan a Estados Unidos