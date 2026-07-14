Petro condena el "asesinato" del colombiano en operación del ICE

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó este martes la muerte del joven de 26 años Johan Sebastián Durán durante un operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. en el estado de Maine y aseguró que lo mataron "por creerlo un ser inferior y sin derechos".

Petro califica muerte como asesinato

"Lo que ha ocurrido en Maine, es un asesinato a un colombiano, latinoamericano en manos del Gobierno de los EE.UU.", apuntó el mandatario en un mensaje en la red social X.

Petro exige acción jurídica rápida

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Petro indicó que espera acción jurídica "más rápida" del servicio exterior colombiano en EE.UU. para que los asesinos "paguen por su homicidio".