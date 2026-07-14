EU triplica cuota de exportación de azúcar mexicana

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Después de que Estados Unidos redujo la cuota de exportación de azúcar a un mínimo histórico de 180 mil toneladas para el actual ciclo, subió el volumen a 550 mil toneladas para el siguiente ciclo, con posibilidad de que llegue hasta el millón de toneladas, tras negociaciones con representantes del gobierno de México y empresarios del sector.

Sobre el anuncio del gobierno federal de que se logró que Estados Unidos amplíe el cupo a un millón de toneladas de azúcar, el expresidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) y ahora vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Cortina Gallardo, dijo que "lo que queda en firme es la mitad del volumen" que se anunció, es decir, poco más de 550 mil toneladas.

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Las otras 550 mil toneladas de cupo estarán por publicarse en febrero del próximo año y será cuando se alcanzaría un millón de toneladas.Cortina Gallardo dijo a EL UNIVERSAL que ello se logró tras más de medio año de negociaciones que llevó a cabo junto con el coordinador de asuntos agroalimentarios internacionales, Julio Berdegué Sacristán, funcionario del gobierno federal que "ha hecho bien su papel" en las negociaciones.Dijo que "no hay que perder de vista lo que pase con el consumo, producción e importación de azúcar de aquí a febrero", porque en septiembre empieza la producción de azúcar en el vecino país del norte.Recordó que la reducción de la cuota de exportación se debió a que Estados Unidos modificó la fórmula de cálculo, lo que redujo desde 2022 los envíos de azúcar mexicana al vecino del norte y afectó a la industria cañera y azucarera nacional.Explicó que el gobierno estadounidense no quiere que se triangule el azúcar de otros mercados internacionales a través de México para llegar a su mercado y por ello el gobierno mexicano incrementó los aranceles para importar ese endulzante al país.Desde noviembre del 2025, el azúcar de caña de importación que entra a territorio mexicano se grava con un arancel de 156% y para el endulzante líquido refinado el arancel sube a 210.44%.Cortina Gallardo dijo que con ello se busca combatir el contrabando técnico y bronco del endulzante de caña, un aumento arancelario que también debería de realizar Estados Unidos.Cabe mencionar que para el ciclo octubre 2019-septiembre 2020 el gobierno estadounidense le otorgó a México un millón 600 mil toneladas de cupo de exportación, que fue la cifra máxima a la que llegó para luego registrar en el ciclo 2025-2026 el monto más bajo con 180 mil toneladas.En el reporte de Estimaciones mundiales de oferta y demanda agrícola, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se explicó que se incrementarán las importaciones de azúcar mexicana para el ciclo 2026-2027.De acuerdo con ese reporte de julio, Estados Unidos proyecta que México tendrá una producción de 5 millones 377 mil toneladas y advierte que se subirán las importaciones estadounidenses a más de un millón.