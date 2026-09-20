SEP distribuirá 18 millones de guías de salud mental en escuelas

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).-La Secretaría de Educación Pública (SEP) distribuirá 18 millones de guías de salud mental en secundarias y bachilleratos públicos y privados como parte de la estrategia "El ABC de las Emociones", que contempla actividades semanales y el ingreso de brigadas de profesionales de la salud a partir del 28 de septiembre.

Estrategia y distribución de guías para salud mental

Los materiales están dirigidos a estudiantes, docentes, madres, padres y personas cuidadoras, y ya se encuentran en las entidades federativas para su entrega en los planteles, informó la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora.

Durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), el titular de la SEP, Mario Delgado, pidió a las autoridades estatales entregar las guías en tiempo y forma y elaborar una planeación para abordar la salud mental una hora por semana.

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Declaraciones y objetivos de la SEP

Ante titulares y representantes de las secretarías de Educación de las 32 entidades, señaló que el propósito es que adolescentes y jóvenes estén bien en sus entornos familiar, escolar y comunitario.

Explicó que la estrategia incorpora como prioridad la atención emocional de estudiantes de secundaria y educación media superior.

Sostuvo que la salud mental es un tema que ya no puede ser ignorado y llamó a las autoridades estatales a participar, reforzar y promover la iniciativa. Añadió que se busca involucrar a todo el sistema educativo en su atención y promoción entre niñas, niños y adolescentes.

Rodríguez Mora informó que también se diseñaron cursos sobre "El ABC de las Emociones" para maestras y maestros, así como para directivos y personal administrativo de las escuelas del país.

La subsecretaria destacó la importancia de que gobernadoras, gobernadores y otros funcionarios federales y estatales participen en algunas de las sesiones escolares. Señaló que el primer lunes de cada mes se realizarán sesiones sobre el tema.

Participación y acciones complementarias en salud mental

Por su parte, la titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, Yerania Enríquez López, explicó que la iniciativa contempla escuchar a jóvenes de 14 a 18 años y recabar información sobre malestar emocional, depresión, ansiedad, suicidio y afectaciones relacionadas con el uso de dispositivos digitales.

Para ello, indicó, se utilizará una metodología que combine datos numéricos con las experiencias y opiniones de los jóvenes.

Enríquez López señaló que la evaluación y los módulos de orientación se realizarán directamente en las escuelas con un enfoque preventivo. Las personas que no estudian también podrán acudir a centros comunitarios para obtener información, mejorar su bienestar emocional y fortalecer sus vínculos familiares.

A su vez, Mariana Pérez Gay Rossbach, coordinadora de Prevención de Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se desarrollarán pláticas interactivas sobre emociones y salud mental, con actividades de 50 minutos cada semana.

Explicó que estas sesiones contarán con presencia de funcionarios federales y estatales en las escuelas y buscarán abrir espacios de reflexión y diálogo.

La funcionaria precisó que a partir del 28 de septiembre ingresarán brigadas de profesionales de la salud para impartir pláticas preventivas, con mayor énfasis en las zonas identificadas como territorios prioritarios y de paz.

También se brindará apoyo a jóvenes en centros comunitarios de los estados mediante actividades relacionadas con la salud emocional, la cultura y el deporte.

Pérez Gay Rossbach recordó que la Línea de la Vida, en el número 800 911 2000, ofrece atención de crisis, orientación e información las 24 horas, los siete días de la semana.