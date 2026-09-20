MrBeast invierte 10 millones para comunidad autosuficiente en Ghana

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- El creador de contenido y empresario estadounidense Jimmy Donaldson, identificado en plataformas digitales como MrBeast, destinó una inversión de 10 millones de dólares para la construcción de una comunidad autosuficiente en Ghana, denominada Abna Dakwa Village.

MrBeast denuncia explotación laboral infantil en cacao

La iniciativa tiene como propósito principal erradicar la explotación laboral que afecta a más de 1.5 millones de menores de edad en las plantaciones de cacao en África Occidental.

De acuerdo con datos e informes de dependencias del Gobierno de México y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil en la agricultura representa una de las mayores violaciones a los derechos de la infancia en el ámbito global.

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Infraestructura integral y modelo de desarrollo comunitario en Abna Dakwa Village

El proyecto de infraestructura requirió un año de planeación y ocho meses de ejecución en un predio anteriormente deshabitado. A través de este megaproyecto, el empresario acusó directamente a las grandes corporaciones del sector chocolatero por mantener cadenas de suministro vinculadas a la explotación de menores.

Según lo señalado por Donaldson, al cuestionar a los proveedores sobre estas condiciones, la respuesta de la industria se limitó a señalar que se trata de una práctica habitual en la región, priorizando las ganancias económicas sobre las garantías fundamentales de la niñez.

La infraestructura erigida en la zona abarca servicios esenciales diseñados para garantizar la calidad de vida de los habitantes y fomentar alternativas económicas locales. El complejo educativo cuenta con una escuela equipada para brindar atención a más de 300 estudiantes, complementada con viviendas familiares y 10 residencias gratuitas destinadas al personal docente reubicado. Asimismo, se puso en funcionamiento una clínica médica comunitaria para la atención de la salud de los pobladores.

Según registros de la iniciativa a través de Beast Philanthropy, la seguridad alimentaria de los alumnos estará cubierta durante los próximos cinco años mediante el respaldo de entidades internacionales como la Rockefeller Foundation, garantizando raciones diarias de comida.

La obra incluye también la instalación de dos torres de agua potable, un sistema de energía solar interconectado y un mercado comunitario. Para diversificar los ingresos de las familias más allá del monocultivo del cacao, se habilitaron áreas agrícolas y estanques de piscicultura. Con esta intervención, la organización benéfica amplía su cobertura a 11 comunidades dedicadas al cultivo de cacao en la región este de Ghana, promoviendo el consumo ético e impulsando el modelo de abastecimiento de la firma Feastables.