Embajador Johnson reconoce golpe a narcolaboratorios en México

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Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reconoció el golpe de las autoridades mexicanas contra 2 mil 700 "narcolaboratorios" durante la presente administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Cada laboratorio destruido significa menos drogas mortales llegando a nuestras comunidades", escribió Johnson en redes al destacar en desmantelamiento de cuatro laboratorios clandestinos de drogas en Michoacán y Guerrero.

Acciones de la autoridad

Al reconocer a las autoridades de Seguridad, mencionó que en esta acción se incautaron y destruyeron más de 10 toneladas métricas de precursores químicos.

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"Incluso después de ser atacadas a tiros por el crimen organizado, completaron el operativo. Más de 2,700 laboratorios clandestinos y sitios de producción de metanfetamina han sido inutilizados durante el actual gobierno de México", dijo.

Detalles confirmados

También reconoció que las autoridades mexicanas detuvieron un cargamento importante de sustancias químicas procedente de China, más de 27 toneladas métricas de ácido tartárico - relacionado con la producción de metanfetamina.

Apuntó que fueron identificadas e inmovilizadas en el Puerto de Lázaro Cárdenas.

"Cada cargamento interceptado representa una oportunidad menos para que los narcoterroristas envenenen a nuestras comunidades.

"El intercambio de inteligencia, la vigilancia y las acciones decisivas de nuestros dos países están ayudando a mantener estas sustancias químicas fuera de las manos de los criminales y las drogas mortales fuera de nuestras calles", dijo en otro mensaje.