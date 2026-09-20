Sheinbaum presenta Segundo Informe de Gobierno en BCS

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

LA PAZ, BCS., septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Entre protestas de maestros disidentes y ejidatarios, y con miles de asistentes reunidos en la Plaza de la Reforma, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició este domingo en La Paz su encuentro con habitantes de Baja California Sur como parte de la gira nacional de rendición de cuentas por su Segundo Informe de Gobierno.

Protestas y respaldo durante el evento

Desde antes del arranque del evento se desplegó un operativo de seguridad y se mantuvo control en los accesos a la explanada del Palacio de Gobierno, donde se concentraron simpatizantes, funcionarios y representantes de distintos sectores para escuchar el mensaje de la mandataria.

El gobernador Víctor Castro Cosío abrió el acto dando la bienvenida a Sheinbaum Pardo y recibió los primeros abucheos y protestas de grupos de asistentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Manifestaciones y actores políticos presentes

Entre ellos se encontraban profesores disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes mantienen demandas de carácter laboral, así como ejidatarios que denunciaron afectaciones y desplazamiento de sus tierras y exigieron al gobernador respeto a sus derechos y territorios.

Las manifestaciones se hicieron visibles desde el comienzo del encuentro, mientras otros sectores expresaron su respaldo a la Presidenta.

Al acto acudieron también los alcaldes de los cinco municipios de Baja California Sur. Entre los asistentes se observó a Milena Quiroga Romero, alcaldesa de La Paz, y Christian Agúndez Gómez, alcalde de Los Cabos, quienes han manifestado sus aspiraciones dentro de Morena y sus aliados rumbo al proceso para definir la candidatura a la gubernatura de Baja California Sur en 2027.

También estuvo presente el diputado federal Manuel Cota Cárdenas, otro de los perfiles que participan en el proceso interno rumbo a la sucesión estatal.

La visita de la Presidenta a Baja California Sur forma parte del recorrido que realiza por las entidades del país para presentar los resultados de sus primeros dos años al frente del Gobierno federal.

La mandataria inició este ejercicio después de presentar el Segundo Informe de Gobierno el pasado 1 de septiembre y ha señalado que decidió llevar la rendición de cuentas a las 32 entidades del país.